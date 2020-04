Bundeswehr-MedEvac mit Corona-Patienten in Köln gelandet

Der Airbus A310 MedEvac der Bundeswehr nach der Landung. Foto: Kevin Schrief/Presse- und Informationszentrum Luftwaffe/dpa/Archivbild.

Berlin Die Luftwaffe hat am Freitag sechs weitere schwer an Covid-19 erkrankte Italiener zur Behandlung nach Deutschland geflogen. Der dazu am Nachmittag in Bergamo eingetroffene Airbus A310 MedEvac sei am Abend mit den Patienten in Köln gelandet, sagte ein Luftwaffen-Sprecher in Berlin.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa