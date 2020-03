Bundeswehr unterstützt ab Mittwoch mit Test-Stationen

Saarbrücken Die Bundeswehr hilft bei der Bewältigung der Corona-Krise im Saarland: Drei im Zuge der Amtshilfe genehmigte Abstrich-Stationen sollten wohl ab Mittwoch ihren Betrieb aufnehmen, sagte der Sprecher des Landeskommandos Saarland, Oberstleutnant Thomas Dillschneider, am Montag.

Die Entnahmestellen werden eingerichtet: in Merzig in einer Kaserne, in St. Wendel auf dem Gelände der Heeresinstandsetzungslogistik und in Saarbrücken im öffentlichen Raum. „Über den Ort laufen Abstimmungsgespräche.“