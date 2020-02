Bundeswehrkrankenhaus testet Soldat: Kontakt zu Corona-Fall

Berlin/Koblenz Nach dem ersten nachgewiesenen Coronavirus-Patienten in Nordrhein-Westfalen wird ein Soldat als Kontaktperson des Erkrankten auf eine mögliche Infektion getestet. Die Untersuchung laufe am Bundeswehrzentralkrankenhaus in Koblenz, sagte eine Sprecherin am Mittwoch.



