Bundesweit erste digitale Rezeptsammelstelle am Start

Patienten in ländlichen Regionen können künftig deutlich schneller an ihre Medikamente kommen. Möglich machen dies digitale Rezeptsammelstellen, von denen die bundesweit erste am Donnerstag im saarländischen Heusweiler-Kutzhof an den Start gegangen ist. Das Besondere: Der Automat scannt das Rezept beim Einführen ein und überträgt es direkt an die Apotheke. „Dadurch wird viel Zeit gewonnen“, sagte der Geschäftsführer der Apothekerkammer des Saarlandes, Carsten Wohlfeil. Medikamente könnten direkt bestellt und noch am selben Tag an die Patienten ausgefahren werden. dpa