später lesen Bundesweit erstes Notbremssystem am Flughafen Saarbrücken Teilen

Twittern

Teilen



Am Flughafen in Saarbrücken ist das bundesweit erste Notbremssystem für Flugzeuge eingebaut worden. Wie geplant könnten ab Sonntag wieder alle Flüge starten und landen, teilte der Airport am Freitag mit. dpa