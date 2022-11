Kriminalität : Bundesweite Razzia gegen Internet-Hetzer: Auch in der Region Trier gab’s Durchsuchungen

Trier Seit den frühen Morgenstunden geht die Polizei bundesweit gegen Internet-Hetzer vor. Auch in der Region Trier gab es Durchsuchungen. Noch läuft die Razzia.

Bei einer bundesweiten Razzia gegen die Verfasser von Hassbotschaften im Internet sind am Mittwochmorgen auch Wohnungen in der Region Trier durchsucht worden. Das bestätigte der Koblenzer Generalstaatsanwalt Jürgen Brauer auf Anfrage unserer Redaktion. Nach Angaben des Landeskriminalamts gab es in Rheinland-Pfalz insgesamt acht Durchsuchungen von Tatverdächtigen unter anderem in den Verbandsgemeinden Hermeskeil, Saarburg-Kell und Vordereifel. Dabei seien Mobiltelefone und andere Datenträger sichergestellt worden. Ermittelt werde wegen Verdachts der Volksverhetzung, des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen sowie der Billigung von Straftaten und Beleidigungen.