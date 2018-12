später lesen Bundesweiter Bahn-Warnstreik angelaufen FOTO: Jörg Carstensen FOTO: Jörg Carstensen Teilen

Twittern

Teilen



Pendler müssen am Montagmorgen mit vielen Zugausfällen und Verspätungen zurechtkommen: Der für 5.00 bis 9.00 Uhr angekündigte bundesweite Warnstreik lief bereits rund eine Stunde früher an. Erst am frühen Nachmittag sei eine Rückkehr zum normalen Fahrplan zu erwarten, sagte ein Sprecher der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG). dpa