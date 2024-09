Test für den Ernstfall Warntag 2024: Ein Probealarm für ganz Deutschland

Der Warntag ist eine Initiative von Bund und Ländern, die seit 2020 jährlich durchgeführt wird. Um 11 Uhr werden an diesem Tag in ganz Deutschland Warnmeldungen über Apps gesendet, das Rundfunkprogramm unterbrochen und in manchen Kommunen auch Sirenen eingeschaltet, um die Bevölkerung auf die Warnsysteme aufmerksam zu machen.