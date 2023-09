Soll problemloser funktionieren als letztes Mal Bundesweiter Warntag: Übung für den Ernstfall - Doch bei wem klingelt das Handy?

Trier · An diesem Donnerstag findet zum dritten Mal ein bundesweiter Warntag statt. In der Region werden dabei auch erstmals mobile Sirenen getestet, während fest installierte nur vereinzelt heulen. Wieso das so ist, über welche Kanälen noch gewarnt wird und wann der Probealarm startet.

13.09.2023, 14:36 Uhr

Im Trierer Stadtteil Ehrang gibt es bereits moderne Sirenen, mit denen vor Gefahr gewarnt werden kann. Foto: Stadtwerke Trier

Vom bundesweiten Warntag im vergangenen Jahr haben in der Region nur wenige etwas mitbekommen. In der Region waren es weniger als 70 Prozent, die eine Warnmeldung übers Handy erhalten haben, wie aus einer Umfrage des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) hervorgeht.