Alarm übers Handy Bundesweiter Warntag: Warum in vielen Orten in der Region die Sirenen trotzdem still bleiben

Falls alles nach Plan verläuft, dann sollten an diesem Donnerstag um Punkt 11 Uhr alle Handys Alarm schlagen und vibrieren, vielerorts heulen dann die Sirenen. Beim erneuten bundesweiten Warntag wird wieder ein Probealarm über verschiedene Kanäle ausgelöst. Über das sogenannte „Cell Broadcasting“ wird eine Warnmeldung per SMS an alle Mobiltelefone gesendet, die sich in dieser Funkzelle befinden und bei denen diese Funktion aktiviert ist. Die Geräte dürfen nicht im Flugmodus sein. Die (Test-)Warnung soll auch über Radio, Fernsehen und Informationstafeln in der gesamten Republik verbreitet werden.