Kostenpflichtiger Inhalt: Justiz : Cyberbunker: Schwarzgeld, Bitcoins, Tarnkappentechnik – und doch will der Manager nix gewusst haben

Foto: dpa/Harald Tittel

Trier Auch nach zig Stunden Aussage bleibt der Manager des Traben-Trarbacher Cyberbunkers dabei: Er sei davon ausgegangen, dass alles „sauber“ war. Allerdings will das Wort sauber nicht so recht zu dem passen, was hinter den Bunkermauern vor sich ging.