Justiz : Cyberbunker: Warum der Pinguin Geld von X. wollte

Trier Leise surrt die Lüftung. Handschellen klappern. Der Lockdown, der das Leben draußen verlangsamt, ist im Gerichtssaal nicht zu spüren. Zwischen Plexiglasscheiben wird weiter verhandelt. Und wieder ist es der Manager Michiel R., der detailreich – aus Sicht des Richters allzu detailreich – aus seinem Leben im Traben-Trarbacher Cyberbunker erzählt.

Ihm und sieben Mitangeklagten wird vorgeworfen, eine kriminelle Vereinigung gegründet und Beihilfe zu 249 000 Straftaten geleistet zu haben: zu Drogen- oder Waffendeals, abgewickelt über Webseiten, die im Bunker gehostet wurden.

Zwischen allerlei Details über bunkerinterne Intrigen und Problemchen – da wäre ein stets betrunkener Koch, ein Administrator, der ein Casino erpressen will, Wachhunde, die sich gegenseitig zerfleischen oder der Verdacht, dass jemand aus dem Kühlschrank klaut – zeichnet sich am Montag erstmals ab, wie ein mutmaßlicher irischer Drogenboss, Spitzname „der Pinguin“, oder auch „Mr. Green“ ins Bild passt. So habe der Ire mit dem Hauptangeklagten X. an einer App gearbeitet, die Nachrichten verschlüsselt. Das Projekt namens „Underground“ habe viel Schwarzgeld eingebracht, erzählt R., der X. dazu habe bringen wollen, die App offiziell zu vermarkten. X. sage zwar immer, er wolle alles korrekt machen, doch wenn es darauf ankomme, dann profitiere er gerne. „Er ist ein Opportunist“, sagt R. über den hageren grauhaarigen Mann hinter ihm, den er auch als Freund bezeichnet.

Im Laufe der Zeit habe sich Green immer mehr in die Belange des Rechenzentrums eingemischt und schließlich sogar dafür gesorgt, dass der Manager einen Lohn von 1300 Euro im Monat erhielt. Zuvor hatten die Mitarbeiter nach Aussage des 50-jährigen R. lediglich 45 bis 65 Euro pro Woche bekommen. Steuern zahlten sie dafür nicht.

Obwohl der Manager Green nicht traute („mit so jemandem will ich kein Problem“) war er es, der dem Iren eine Wohnung in Wittlich besorgte und diese mit Geld von X. auch regelmäßig bar beim Vermieter zahlte. Green, der auch Wohnsitze in Spanien und Holland habe, sei mit seiner Frau regelmäßig zum Bunker gekommen. Alle zwei Wochen für ein paar Tage, erzählt R. Doch 2017 sei es zum Streit gekommen. Im gleichen Restaurant, wo die Bande 2019 festgenommen wurde, habe Green X. zitternd aufgefordert, ihm die 700 000 Euro zurückzugeben, die er X. für den Kauf eines Bunkers im niederländischen Goes geliehen hatte. „X. war ängstlich, aber auch böse“, erzählt der Manager. „Ich zahle keinen Cent“, habe X. gesagt.

Mit welchem „Deal“ dieser Konflikt endete, bleibt vorerst offen. Dafür berichtet Michiel R. so manches über seine Aufgaben und präsentiert sich dabei als naiver Kämpfer für das Gute. So will er X. davon überzeugt haben, dass „jedes seriöse Rechenzentrum“ dringend jemanden brauche, der sich um die missbräuchliche Nutzung von Hosting-Dienstleistungen kümmert. Obwohl er keine Ahnung von alledem gehabt habe, bearbeitete R. zwischen 2016 und 2019 Beschwerden, die beim Cyberbunker wegen der dort gehosteten Webseiten eingingen. Dabei sei es um Phishing gegangen, bei dem Kriminelle Daten mithilfe gefälschter E-Mails stehlen, um Botnet-Angriffe oder um Verstöße gegen das Copyright – zum Beispiel den Verkauf gefälschter Uhren.

„Ich habe nie gehört, dass es irgendwas mit Kinderpornos oder Drogen gab. Es gab niemals Beschwerden in diese Richtung“, sagt Michiel R. – und räumt wenig später doch ein, dass eine Beschwerde wegen Kinderpornografie über seinen Schreibtisch gegangen sein müsste. Auch räumt er ein, gewusst zu haben, dass Cyberbunker damit warb, alles zu hosten außer Kinderpornografie und Dinge, die mit Terrorismus zu tun haben. „Das ist alles Propaganda und Marketing“, habe er damals gedacht. „Was glauben Sie denn, wen solche Werbung anspricht: Siemens oder die Deutsche Bahn?“, fragt Oberstaatsanwalt Jörg Angerer. „Ich kann Ihnen da nur Recht geben. Ich würde auch sagen, da ist etwas komisch“, entgegnet R. Allerdings habe X. ihm und den anderen den Eindruck vermittelt, für Kunden wie Wikileaks zu agieren. „Ich hätte nie geglaubt, dass wir böse Jungs bedienen“, beteuert der 50-Jährige, der online dennoch immer einen falschen Namen nutzte, der nach X. Anweisung peinlich darauf achtete, dass man den „bösen“ Cyberbunker nicht mit der deutschen Calibour GmbH in Verbindung bringen konnte und der nach eigener Auskunft alles daran legte, Kunden einen Service zu verkaufen, der ihnen half, ihre IP-Adresse zu verschleiern.