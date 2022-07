Brand : Bunsenbrenner gegen Wespennest: Feuerwehreinsatz ausgelöst

Einsatzkräfte der Feuerwehr bei einem Übungseinsatz. Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild

Germersheim Ein 39-Jähriger hat bei dem Versuch, ein Wespennest zu entfernen, einen Feuerwehreinsatz in Bellheim in der Südpfalz ausgelöst. Er sei am Samstag mit einem Bunsenbrenner gegen das Nest unter seinem Hausdach vorgegangen, teilte eine Sprecherin der Polizeiinspektion Germersheim am Sonntag mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Bei dem Einsatz wurde demnach ein Schwelbrand im Nest gefunden, der aber nicht auf das Haus überschlug. Der 39-Jährige hatte den Angaben zufolge Glück gehabt, dass kein Schaden an dem Gebäude entstand.

Das Veterinäramt wurde mit dem Fall betraut, hieß es. Die Polizei riet in dem Kontext davon ab, auf eigene Faust Wespennester zu entfernen und empfahl stattdessen, Spezialisten einzuschalten. Das Töten von Wespen ist nur in begründeten Fällen erlaubt.

© dpa-infocom, dpa:220717-99-55099/2

(dpa)