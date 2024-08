Kunst Buntes Veranstaltungsangebot von Museen in Rheinland-Pfalz

Auch das Karl-Marx-Haus in Trier verbindet Politik und Kunst und bietet Kostümführungen mit einer Schauspielerin an, die die Ehefrau von Karl Marx mimt. Unter dem Motto „Mensch Marx. Mein Leben mit Karl“ berichtet Jenny von Westphalen quasi persönlich von ihrem Leben an der Seite ihres revolutionären Ehemannes. Die nächste Führung ist am 7. September.