Geschichte und Tourismus : Burg Olbrück: Wo sich Erd- und Kulturgeschichte begegnen

Niederdürenbach Burg Olbrück in Niederdürenbach nahe des Laacher Sees hat bereits 15 Familien gehört und steht auf einem Naturdenkmal. Wir verraten, was Sie über die Geschichte der Burg wissen sollten und wann sie besichtigt werden kann.

Wo liegt die Burg Olbrück?

Weithin sichtbar ragt der Turm von Burg Olbrück im Rheinland-Pfälzischen Niederdürenbach inmitten der Eifel in den Himmel empor. Von seiner Aussichtsplattform, einem Flachdach, aus hat man einen fantastischen Blick auf die umgebende Landschaft und bei klarer Sicht sogar bis ins Siebengebirge und zum Dom in Köln. Nur eine halbe Autostunde Fahrt vom Laacher See entfernt, gehört die Ruine der einst stattlichen Burg zur Vulkanregion Laacher See. Burg Olbrück ist die einzige ehemalige Höhenburg in der Eifel, die vom Rhein aus zu sehen ist, da sie auf einer rund 460 Meter hohen Phonolithkuppe, einem magmatischen Gestein, erbaut wurde. Somit treffen in Burg Olbrück mittelalterliche Geschichte und die Erdgeschichte in Gestalt des Vulkanismus aufeinander. Die Burg selbst ist Wahrzeichen des Brohltals und eine beliebte Touristenattraktion.