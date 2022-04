Historische Attraktion : Burg Pyrmont: Wo man 800 Jahre Geschichte bestaunen kann

Roes Die Burg in der Gemeinde Roes hat rund 800 Jahre Geschichte erlebt. Wir verraten, wann man das alte Gemäuer besichtigen kann und wie viel Geschichte es dort zu erleben gibt.

Wo liegt die Burg Pyrmont?

Die Burg Pyrmont liegt in der südlichen Eifel in Rheinland-Pflalz, westlich von Münstermaifeld in der Nähe von Roes und Pillig, in malerischer Kulisse hoch auf einem Schieferfelsen über dem Wasserfall des Elzbachs. Sie gehört zur Markung der Ortsgemeinde Roes. Unterhalb der mittelalterlichen Burg gibt es den schönsten Traumpfad Deutschlands (2015 gekürt): der Pyrmonter Felsensteig. Er führt hinauf auf die Höhen des Maifelds. Wer sich dort befindet, hat einen unvergleichbaren Ausblick auf die Burg Pyrmont genauso wie auf die Vulkankegel, die sich in der Osteifel befinden. Angrenzend befindet sich das Naturschutzgebiet Am Juckelberg. Von dort kommt man in das waldreiche Elztal. Dort lässt sich wunderbar eine Pause in der Pyrmonter Mühle einlegen. Auch die Burg Eltz ist nicht weit entfernt. Sie verfügt ebenfalls über eine unvergleichliche Architektur, die Einrichtung stammt aus den vergangenen acht Jahrhunderten. Das Besondere an dieser Burg: Sie verfügt über eine einmalige Schatzkammer mit Gold- und Silberarbeiten.