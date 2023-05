Wir haben nachgefragt Schon wieder ein Absturz – Wie gefährlich ist der Manderscheider Burgenklettersteig?

Manderscheid · Immer wieder kommt es auf dem beliebten Manderscheider Burgenklettersteig zu schweren Unfällen und aufwendigen Rettungsaktionen. So auch am Wochenende. Liegt es an Leichtsinn?

22.05.2023, 11:29 Uhr

Am Donnerstagmittag kurz nach 13 Uhr wurden Rettungskräfte zum Klettersteig alarmiert: In dem unwegsamen Gelände war ein Kletterer abgestürzt. Foto: TV/Agentur Siko

Von Katharina de Mos Chefreporterin

Als „unvergessliches Erlebnis“ beschreiben Kletterer das, was man rund um die Manderscheider Burgen seit vergangenem Sommer erleben kann. „Spektakuläre Felsen, grandiose Aussichten, die zwei hübschen Burgruinen, fordernde Kletterabschnitte, schmale Wanderpfade, die rauschende Lieser, und und und. Unbedingte Empfehlung“, schwärmt ein Nutzer der Plattform Outdooractive über den Manderscheider Burgenklettersteig.