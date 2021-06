Gesellschaft : Erst auf die Demo, dann vor den Richter

Das Katharinenufer in Trier wurde von den Aktivistern blockiert. Die Aktionen treffen nicht überall auf ungeteilten Beifall. Foto: Klimanetzwerk

Trier Auffällig oft werden Demonstranten Straftaten vorgeworfen. Vier Klima-Aktivisten stehen bald in Trier vor Gericht. Was ist bei Demos erlaubt, was nicht?

Sie kleben sich mit ihren Händen an Fensterscheiben fest, besetzen Wälder, klettern auf das Dach eines Autohauses, blockieren Verkehrsadern oder ziehen unangemeldet skandierend durch die Innenstadt.

Immer öfter sorgen Demonstrationen in der Region Trier für Schlagzeilen. Mal handelt es sich um Querdenker, die in Trier, Wittlich oder Bitburg gegen Corona-Maßnahmen protestieren. Mal um Umweltaktivisten, die die öffentliche Aufmerksamkeit auf die Klimakrise lenken wollen.

„Es ist tatsächlich so, dass sich die Demonstrations-Kultur in Trier in den vergangenen Jahren gewandelt hat“, sagt Michael Schmitz, Sprecher des Trierer Rathauses. Zum einen gehen die Leute deutlich öfter auf die Straße. 2018 gab es in der Stadt „nur“ 168 Kundgebungen – und das, obwohl wegen des Karl-Marx-Jahres und der von China offerierten Riesen-Statue ungewöhnlich viel Trubel herrschte. 2019 waren es bereits mehr als 200 Demonstrationen (darunter 38 zum Thema „Klimaschutz“) und für dieses Jahr rechnet die Verwaltung – wenn es in der aktuellen Frequenz weitergeht – mit 250. Besonders häufig, nämlich 24 mal, protestierten 2021 die Gegner von Corona-Maßnahmen – wobei vier der Aktionen laut Stadtverwaltung unangemeldet waren. 23 Mal wurden diese Proteste von Gegendemos begleitet. Und 14 Mal spielte bisher das Klima die Hauptrolle, wobei eine Aktion laut Rathaus unangemeldet war.

Das Ordnungsamt stelle dabei fest: „Es werden auch provozierendere Mittel gewählt, die Einschränkung von Rechten anderer wird verstärkt billigend in Kauf genommen“. Auch die Teilnehmerzahl werde höher. „Das bedeutet für die Behörden erhöhten Sicherheits- und Abstimmungsbedarf“, sagt Schmitz.

Und immer öfter – so scheint es jedenfalls – haben die Demonstrationen ein juristisches Nachspiel – das von den Aktivisten vielleicht sogar bereitwillig in Kauf genommen wird, um möglichst viel Aufmerksamkeit zu erzeugen.

Statistisch untermauern lässt sich dieser Eindruck nicht. „Wir führen keine gesonderte Statistik darüber“, sagt der Leitende Oberstaatsanwalt Peter Fritzen. Aber was ist eigentlich erlaubt? Und ab wann macht sich jemand bei einer Demo strafbar? „Das hängt immer vom Einzelfall ab“, sagt Fritzen.

Besonders häufig wurde in der Region zuletzt der Vorwurf erhoben, dass Demonstranten gegen das Versammlungsgesetz verstoßen – wie nun im Fall der Umweltaktivisten, die den Trierer Verkehr lahmlegten. Denn: Wer eine Protestaktion unter freiem Himmel plant, der ist gesetzlich verpflichtet, diese 48 Stunden vor der Bekanntgabe bei der Versammlungsbehörde anzumelden. In Trier ist dies das Rathaus. In den Landkreisen die Kreisverwaltung. „Durch die Anmeldung soll sichergestellt werden, dass der Versammlung der erforderliche Schutz – zum Beispiel vor Gegendemonstranten, gewährleistet werden kann“, erklärt Manual Follmann, Sprecher der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich. Zudem gehe es darum, mögliche Auswirkungen auf Dritte auszugleichen – beispielsweise durch geeignete Verkehrsregelungen.

„Man kann aber auch spontan Demos durchführen“, erklärt Marc Fleischmann, Sprecher des Polizeipräsidiums Trier. Denn laut Artikel 8 des Grundgesetzes haben alle Deutschen das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln. Wenn Gleichgesinnte sich also durch Zufall in der Stadt treffen und spontan entscheiden, einen Sitzstreik zu machen: okay! Plakate, die dafür sprechen, dass es sich doch um eine länger geplante und vorbereitete Aktion handelt, sollten sie allerdings besser nicht bei sich haben ...

Auch der Vorwurf der Nötigung tauchte zuletzt öfter auf. Mit bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe oder einer Geldstrafe kann bestraft werden, wer „einen Menschen zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung nötigt“. Also womöglich auch jemand, der andere daran hindert, ihren Weg fortzusetzen.

So müssen sich vier junge Klimaaktivisten von Extinction Rebellion ab dem 12. Juli vor dem Trierer Amtsgericht verantworten, nachdem sie sich am 24. Juli 2020 mit Sekundenkleber an den Türen eines Trierer Schnellrestaurants festge­klebt hatten und diese so blockierten, um auf die Klimakrise aufmerksam zu machen. Die Anklage wirft ihnen Nötigung und einen Verstoß gegen das Versammlungsgesetz vor. „Die Staatsanwaltschaft hält es nach dem Ergebnis der Ermittlungen für wahrscheinlich, dass die Anmeldung bewusst unterlassen wurde, weil man davon ausging, dass ein Teil des Vorhabens untersagt werden würde“, teilt Peter Fritzen auf Anfrage mit.

Auch der Verdacht auf „Hausfriedensbruch“ oder „Widerstand“ wird in Zusammenhang mit Demonstrationen öfter genannt.

Die Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich macht mit den Querdenkern ihre ganz eigenen Erfahrungen. Seit Jahren verzeichnet die Behörde immer mehr Demonstrationen. Interessant sei, dass inzwischen oft Versammlungsserien angemeldet würden, sagt Follmann. Darunter die regelmäßigen Corona-Demos in Wittlich. Und bei diesen seien „nahezu regelmäßig Auflagenverstöße und verbale Entgleisungen (Beschimpfungen, Beleidigungen) festzustellen“, teilt Follmann mit. Zu Straftaten kam es nach Auskunft der Wittlicher Polizeichefin Eva Klein nur vereinzelt. Dabei habe es sich überwiegend um Beleidigungen gehandelt.

Auch personell haben die Demos für Kommunen und Polizei Folgen: Je nach Lage sind die Einsätze groß, auch von der Verwaltung muss immer jemand vor Ort sein und bereits im Vorfeld finden Kooperationsgespräche zwischen Behörde, Versammlungsleitung und Polizei statt.