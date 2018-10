später lesen Bus bleibt in Tunnel stecken Teilen

Twittern

Teilen



Ein Linienbus ist in Völklingen am Donnerstag in einem Tunnel unter einer Bahnlinie steckengeblieben. Das Fahrzeug sei höher als die erlaubten 2,40 Meter gewesen, teilte die Polizei mit. Insassen habe es während der Betriebsfahrt nicht gegeben. dpa