Unfälle Bus kollidiert mit Autos: Zwei Verletzte

Bei einem Verkehrsunfall in Worms sind zwei Menschen verletzt worden und mehrere Fahrzeuge zu Schaden gekommen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, fuhr ein 61 Jahre alter Busfahrer am frühen Nachmittag mit seinem Fahrzeug zu weit links auf der Fahrbahn - der Bus kollidierte dabei mit zwei geparkten Autos. Eine 30-jährige Frau und ein 6 Jahre altes Kind, die beide im Bus saßen, erlitten leichte Verletzungen. Die Einsatzkräfte berichteten, dass beide in ein Krankenhaus gebracht worden seien.