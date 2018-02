später lesen Bus kommt von Straße ab: Fünf Verletzte FOTO: Lukas Schulze FOTO: Lukas Schulze Teilen

Bei einem Busunfall zwischen Bitburg und Trier haben fünf Fahrgäste Verletzungen erlitten. Der Linienbus war am Dienstagmorgen von der schneeglatten Fahrbahn abgekommen und in den Straßengraben gerutscht, wie die Polizei mitteilte. Insgesamt seien neben dem Fahrer 20 erwachsene Fahrgäste an Bord gewesen. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Unfallstrecke an der Bundesstraße 51 nahe Masholder musste nicht gesperrt werden. Verkehrsbehinderungen habe es daher nicht gegeben, sagte ein Sprecher der Polizei. dpa