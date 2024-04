Verkehrsunfall Bus kommt von Straße ab: Vier Leichtverletzte

Bei einem Busunfall in der Nähe von Freudenburg (Kreis Trier-Saarburg) sind am Mittwoch vier Menschen leicht verletzt worden, darunter drei Kinder. Der Bus sei auf der L 131 aus unbekannter Ursache von der Straße abgekommen und in einer Böschung in Schieflage zum Stehen gekommen, teilte die Polizei in Saarburg mit.