später lesen Unfall Bus kracht in Sattelzug: Mindestens neun Schwerverletzte FOTO: TV / R.Priebe /Pr-Video FOTO: TV / R.Priebe /Pr-Video Teilen

Twittern

Teilen



Bei einem schweren Verkehrsunfall mit einem Reisebus und einem Sattelzug in Hockenheim sind mindestens neun Menschen schwer und mehrere leicht verletzt worden. Der Bus mit mehr als 30 Insassen krachte am Donnerstag auf dem Weg nach Speyer nahe der Grenze zwischen Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz in den Lastwagen, wie die Polizei mitteilte. dpa