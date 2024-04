Unfall Bus mit 42 Passagieren verliert Reifen während der Fahrt

Ein mit 42 Fahrgästen besetzter Reisebus hat auf der Bundesstraße 50 in Rheinland-Pfalz während der Fahrt Reifen verloren. Zwischen Longkamp und Hinzerath im Landkreis Bernkastel-Wittlich habe sich am Dienstag die Zwillingsbereifung hinten links gelöst und sei von der Achse gesprungen, teilte die Polizei am Abend mit. Die Reifen trafen demnach einen entgegenkommenden Lkw, der im Frontbereich beschädigt wurde. Als der Lkw-Fahrer bremste, fuhr der Laster hinter ihm auf.