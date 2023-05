Fragen und Antworten Deutschlandticket gestartet – die wichtigsten Infos zu Erwerb, Einschränkungen und Abo

Die Fahrradmitnahme ist in Bussen und Bahnen in der Region von montags bis freitags ab 9 Uhr und an Wochenenden ganztags kostenlos. Werktags bis 9 Uhr muss auch mit dem Deutschlandticket eine ermäßigte Einzelfahrkarte zur Fahrradmitnahme gekauft werden. Allerdings gilt die Fahrradmitnahme nicht überall im Nahverkehr in Deutschland.