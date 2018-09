Ein jugendlicher Motorradfahrer ist am Mittwochmorgen beim Zusammenstoß mit einem Omnibus im Westerwald lebensgefährlich verletzt worden. Der Busfahrer habe beim Einbiegen auf eine Landstraße den 17-Jährigen auf dem Leichtkraftrad übersehen, teilte die Polizei in Westerburg mit. dpa

Die Fahrzeuge prallten aufeinander. Der 17-Jährige wurde bei dem Unfall nahe Guckheim in einen Graben geschleudert. Mit einem Rettungshubschrauber wurde er in eine Klinik geflogen. Die Landstraße zwischen Herschbach und Guckheim wurde für zwei Stunden voll gesperrt. In dem Bus befanden sich keine Fahrgäste.

