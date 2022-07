Tarifpolitik : Busfahrer beenden Streik

Trier Der seit über eine Woche andauernde Busfahrerstreik ist beendet. Das teilte die Gewerkschaft Verdi mit.

Alle Busse in der Region rollen wieder. Der seit Donnerstag vergangener Woche dauernde Busfahrerstreik ist beendet, wie die Gewerkschaft Verdi am Freitag mitteilte. Demnach haben sich die Gewerkschaft und der Arbeitgeberverband VAV am Donnerstagabend darauf geeinigt, den neuen Tarifvertrag umzusetzen. Am Freitag sei dieser von beiden Seiten unterzeichnet worden, teilte Verdi mit. Worauf sich Arbeitgeber und Gewerkschaft konkret geeinigt haben, wurde zunächst nicht bekannt. Details zu dem Tarifvertrag will Verdi am Dienstag bekanntgeben.