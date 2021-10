Busfahrer in Rheinland-Pfalz setzen Streiks fort

Mainz Die neue Woche beginnt mit Einschränkungen bei Busfahrten in die Schule oder zum Arbeitsplatz. Verdi macht dafür die Arbeitgeber verantwortlich. Diese machen einen Tarifabschluss von der Überweisung der vereinbarten Landesmittel abhängig.

Zum vierten Mal seit Beginn des Monats hat die Gewerkschaft Verdi die Fahrer privater Busunternehmen in Rheinland-Pfalz zu einem eintägigen Streik aufgerufen. Busfahrerinnen und Busfahrer hätten aus dem laufenden Betrieb am Montagvormittag die Arbeit niedergelegt, teilte die Gewerkschaft Verdi mit. Betroffen waren demnach unter anderem die Strecken der DB Regio, der Moselbahn, der Palatina, des Unternehmens Zickenheiner und der Stadtbusgesellschaften in Bad Kreuznach und Zweibrücken.