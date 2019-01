später lesen Busfahrer schiebt Autos ineinander Teilen

Ein unachtsamer Busfahrer hat in Neustadt an der Weinstraße mehrere Autos ineinander geschoben und zwei Autofahrerinnen leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war der 53 Jahre alte Busfahrer am Freitag vermutlich von seinem Smartphone abgelenkt, als vor ihm eine 45 Jahre alte Autofahrerin bremste. dpa