Busfahrer streiken: Aktionen auch nach Ferienende möglich

Mainz Die Woche geht mit Streiks bei privaten Busunternehmen zu Ende. Und in der kommenden Woche könnte es zu weiteren Arbeitsniederlegungen kommen. Dann wären auch wieder Schülerinnen und Schüler betroffen.

Die Gewerkschaft Verdi hat die Fahrer privater Busunternehmen in Rheinland-Pfalz am Freitag erneut zu einem eintägigen Streik aufgerufen. Der Ausstand sollte bis Schichtende am Freitagabend andauern, wie Verdi mitteilte. Es sei möglich, dass es in der kommenden Woche zu weiteren Arbeitsniederlegungen komme, sagte Verdi-Verhandlungsführer Marko Bärschneider der Deutschen Presse-Agentur. Am Montag beginnt nach den Herbstferien der Schulunterricht. Damit hätten auch wieder Schülerinnen und Schüler und deren Eltern unter den Auswirkungen zu leiden.