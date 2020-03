Busfahrerstreik dürfte Fahrgäste ausbremsen

Das Verdi-Logo prangt an einer Warnweste. Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild.

Mainz Pendler und Schüler in einer Reihe von Regionen in Rheinland-Pfalz dürften am (morgigen) Freitag von einem Streik der Fahrer privater Busunternehmen ausgebremst werden. Los geht es mit der Arbeitsniederlegung nach Angaben der Gewerkschaft Verdi mit Schichtbeginn um drei Uhr morgens, dauern wird das Ganze bis in die Nacht zum Samstag.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Bestreikt werden Verdi zufolge die Standorte Mainz, Ingelheim und Bacharach der DB Regio Bus Mitte GmbH, die Stadtbus Bad Kreuznach GmbH und die Moselbahn Verkehrsbetriebsgesellschaft in Bernkastel-Kues.