Busfahrerstreik in Rheinland-Pfalz geht weiter

Streikende Busfahrer demonstrieren. Foto: Oliver Dietze/dpa/Archivbild.

Mainz In Rheinland-Pfalz müssen sich Pendler und Schüler wegen eines Streiks von Busfahrern privater Unternehmen auch am Montag auf Verzögerungen einstellen. Weil bislang keine Einigung mit der Arbeitgeberseite erzielt worden sei, streikten die Fahrer privater Busunternehmen seit Dienstbeginn weiter, sagte Jürgen Jung vom Verdi-Landesbezirk am Morgen der Deutschen Presse-Agentur.

Insgesamt sei zu erwarten, dass sich im Laufe des Tages über 750 Mitarbeiter beteiligten. Außerdem sei für den Vormittag ein Demonstrationszug vor dem Wirtschaftsministerium in Mainz geplant, so Jung weiter. Ob der Streik auch am Dienstag noch andauert, blieb zunächst offen.

Bestreikt werden sollen am Montag alle Standorte des Unternehmens DB Regio Bus Rhein-Mosel sowie Niederlassungen von DB Regio Bus Mitte. Betroffen sind Verdi zufolge unter anderem Mainz, die Region Ingelheim, Speyer, Bad Kreuznach, Kaiserslautern, Zweibrücken und Worms. Auch in den Regionen um Bernkastel-Kues, Bad Neuenahr und Bad Breisig sind Streiks geplant.

Bereits am Freitag hatte die Gewerkschaft die Busfahrer zum Streik aufgerufen. Dabei kam es vor allem im Überlandverkehr zu Ausfällen und Verspätungen.