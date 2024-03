Tarifkonflikt bei privaten Unternehmen Busfahrerstreik soll am Sonntag enden – vorerst

Seit fast zwei Wochen streiken Busfahrer privater Unternehmen in Rheinland-Pfalz. Auch in der Region fallen einzelne Linienbusse aus, hauptsächlich in der Eifel und entlang der Mosel. Neben den Unternehmen DB Regio Bus Mitte und DB Region Rhein-Mosel, die Linien vor allem in der Vulkaneifel bedienen, ist auch die Moselbahn, die Fahrten entlang der Mosel von Trier zwischen Neumagen-Drohn anbietet, von dem seit Montag vor einer Woche dauernden sogenannten Erzwingungsstreik betroffen.