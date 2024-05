Tarife Busgewerbe: Nach gescheiterten Verhandlungen neuer Ausstand

Von dem Ausstand dürften weite Teile des Landes betroffen sein, hieß es weiter. Der Berufspendler- und der gesamte Schülerverkehr werde in vielen Teilen des Landes in den kommenden zwei Wochen nicht mehr stattfinden können. In dem Tarifstreit hatte es in den vergangenen Wochen mehrfach Arbeitsniederlegungen gegeben.