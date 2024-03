Streiks Busverkehr steht still - Kundgebungen in mehreren Städten

Am zweiten Tag in Folge steht der Bus- und mancherorts auch der Tramverkehr aufgrund eines Warnstreiks von ÖPNV-Beschäftigten in weiten Teilen von Rheinland-Pfalz still. Dauern soll der von Verdi initiierte Ausstand bis zur letzten Schicht am Freitag. Für Samstag sei kein weiterer Warnstreik geplant, sagte der stellvertretende Verdi-Geschäftsführer im Bezirk Region Saar Trier, Christian Umlauf. Von Ausfällen betroffen waren sowohl kommunale Verkehrsbetriebe als auch das private Busgewerbe. Hintergrund ist, dass im Land gleich zwei Tarifstreite schwelen.