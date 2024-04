Tarifstreik Busverkehr-Streik gestartet: CDU bringt Thema in Landtag

Mit der Frühschicht hat am Montag ein längerer Streik im privaten Busgewerbe in Rheinland-Pfalz begonnen. Wie ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi mitteilte, folgte ein stetig wachsender Anteil von Beschäftigten dem Aufruf zur Arbeitsniederlegung. Betroffen sind laut Verdi unter anderem die DB Regio Bus Mitte, die DB Regio Bus Rhein-Mosel, die Koblenzer Verkehrsbetriebe, Busse der Moselbahn, Stadtbus Zweibrücken und die Nahverkehrsbetriebe Birkenfeld. Auch in Mainz trifft es eine Reihe von Buslinien, wie die Mainzer Mobilität mitteilte. Hintergrund ist, dass hier die DB Regio Bus als Subunternehmer fungiert.