3-Euro-Hürde gebrochen : Butter wird immer teurer – kein Ende bei Preissteigerungen in Sicht

Trier Der Blick der Verbraucher ins Butterregal der Supermärkte zeigt immer höhere Preise. Einige Marken haben nun die 3-Euro-Hürde geknackt. Doch ein Ende ist nicht in Sicht.

An der Supermarkt-Kasse müssen Verbraucher aktuell immer tiefer in die Tasche greifen. Nachdem in den vergangenen Wochen besonders die Preise für Speiseöle gestiegen waren , erklimmt nun der Butterpreis neue Höhen.

Selbst Branchenexperten sind über das Maß der Preissteigerungen erstaunt. So sagte Eckhard Heuser, Hauptgeschäftsführer des Milchindustrie-Verbands, der „Mitteldeutschen Zeitung“ gegenüber: „Die Preise steigen in einem Ausmaß, das habe ich noch nicht erlebt.“ Der Verbandschef erwarte zudem, dass sich die Preise weiter erhöhen werden.

Gründe für den Preisanstieg bei Milchprodukten

Die Statistiker vom Landesamt sehen für den Preisanstieg vor allem die gestörten Lieferketten angesichts der Corona-Pandemie und des Kriegs in der Ukraine verantwortlich. Besonders seit Beginn des Ukraine-Krieges sind die Preise für Milchprodukte stark angestiegen. Im März lagen die Butterpreise laut Statistischem Bundesamt im Vergleich zum Vorjahr um 56 Prozent höher, im April folgten weitere Preissteigerungen. Anfang April kostete Butter in vielen Supermärkten bereits mehr als zwei Euro.

Wie die Preise in kürzester Zeit in die Höhe schießen, zeigt auch ein Blick auf die Süddeutsche Butter- und Käsebörse in Kempten. Dort kostet das Kilogramm geformte Markenbutter aktuell zwischen 7,64 Euro und 7,90 Euro pro Kilogramm. Dabei hatte der Preis in der Vorwoche noch zwischen 7,04 Euro und 7,30 Euro. Hier sind kurzfristig also deutliche Steigerungen von 60 Cent pro Kilogramm zu erkennen.