Urlaub 16 Campingplätze entlang der Mosel von Igel bis Traben-Trarbach

Laut der Webseite Camperdays handelt es sich beim Campingplatz in Trittenheim um einen der zehn besten Campingplätze an der Mosel. Der private Platz wirbt mit familiärer Atmosphäre in direkter Mosellage. Auch in Trittenheim finden sich viele Weingüter, Wander- und Radwege sowie zahlreiche Fotogelegenheiten an der Moselpromenade.