Ein Camping-Kurzurlaub mit den Töchtern hat für einen Saarländer im Polizeigewahrsam geendet. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag berichteten, hatte der Mann am Montag auf einem Campingplatz am Ohmbachsee im Laufe des Abends reichlich Alkohol getrunken und wurde dabei immer aggressiver. dpa