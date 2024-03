Bundesrat macht Weg frei Cannabis-Gesetz kommt: Ab Ostermontag ist Kiffen erlaubt

Trier · Kein Aprilscherz: Ab 1. April darf man ungestraft Cannabis in der Öffentlichkeit mit sich führen und auch konsumieren. Und ein paar Monate später soll es auch in der Region sogenannte Anbauvereine geben. Was das neue Gesetz bedeutet.

22.03.2024 , 14:22 Uhr

Ab 1. April ist es erlaubt, Cannabis zu besitzen. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand