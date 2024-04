Justiz Cannabis-Legalisierung für Saar-Staatsanwaltschaft Arbeit

Die Staatsanwaltschaft verwies auf einen enormen Arbeitsaufwand. Allein die Prüfung, ob rechtskräftig verhängte, bisher nicht vollstreckte Strafen unter die Regelung fallen und damit einer Nachbearbeitung bedürfen, dauere bereits seit rund vier Monaten an, hieß es. Allein an der Prüfung der mehr als 2700 Verfahren der priorisierten Auswertung habe eine Staatsanwältin in Vollzeit rund dreieinhalb Monate gearbeitet.