Justiz Cannabisgesetz: Bereits 470 Strafen im Saarland erlassen

Nach der Teil-Legalisierung von Cannabis zum 1. April sind in rund 470 Fällen der Staatsanwaltschaft Saarbrücken die verhängten Strafen erlassen worden. Es handele sich dabei „um reine Erlassfälle, in denen das einzig abgeurteilte Delikt meist der reine Besitz von Cannabis war“, der nach dem neuen Gesetz in bestimmten Mengen zum Eigenkonsum erlaubt sei. Die Nachbearbeitung jener Fälle durch die Staatsanwaltschaft sei nahezu abgeschlossen. „Da ist so gut wie nichts mehr offen“, sagte der Sprecher.