Nach Briefaffäre SWR will künftig mehr Distanz zur Landesregierung

Der Beschwerdebrief von Medienstaatssekretärin Heike Raab (SPD) an den SWR hat eine Debatte über die Nähe des Landessenders zur rheinland-pfälzischen Regierung ausgelöst. Die Landessenderdirektorin des SWR, Ulla Fiebig, will stärker auf Distanz gehen. „Ich arbeite seit dem ersten Tag daran, dass die Kollegen frei berichten und arbeiten können“, erklärte sie in einem Pressegespräch. Fiebig verwehrte sich gegen den Eindruck, der SWR berichte zu zahm gegenüber der SPD-geführten Regierung. Dieser Eindruck stimme nicht. „Zumindest nicht seit ich hier bin“, so Fiebig.