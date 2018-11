später lesen CDU: Ampel ist Koalition des kleinsten gemeinsamen Nenners FOTO: Andreas Arnold FOTO: Andreas Arnold Teilen

Die Ampel-Koalition in Rheinland-Pfalz hat nach Ansicht der CDU-Opposition keinen Kompass für die Zukunft. „Kernproblem dieser Landesregierung ist, dass die Koalitionäre jedem konstruktiven Streit über den besseren Weg ausweichen, wo mutiges Handeln notwendig wäre“, kritisierte CDU-Fraktionschef Christian Baldauf am Mittwoch in Mainz. dpa