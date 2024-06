Bad Ems CDU bei Kommunalwahlen in Rheinland-Pfalz erneut vorne

Wählerinnen und Wähler konnten hier allerdings Stimmen auf verschiedene Kandidaten verteilen (panaschieren) oder einem einzelnen Bewerber mehrere geben (kumulieren). Dabei standen ihnen so viele Stimmen zur Verfügung, wie Ratsmitglieder zu wählen sind. Diese Zahl richtet sich nach der Einwohnerzahl. Sie beträgt zwischen 6 - bei Gemeinden bis 300 Einwohner - und 60 bei mehr als 150.000 Einwohnern. In diese Kategorie fallen die Städte Mainz und Ludwigshafen sowie einige Landkreise. Wegen des Wahlsystems dauert die Auszählung mehrere Tage - mehr als 50.000 Wahlhelferinnen und -helfer waren diesmal im Einsatz. Im Trierer Stadtteil Zewen kam es zu einer Panne bei der Auszählung - mit der Folge, dass zuerst der falsche Kandidat zum Sieger der Ortsvorsteherwahl ausgerufen worden war. Beim nochmaligen Zählen stellte sich nun heraus, dass doch der andere Bewerber die meisten Stimmen geholt hatte und nun Ortsvorsteher wird. Das vorläufige Ergebnis am Sonntagabend hatte in Trier-Zewen einen Sieg für den SPD-Politiker Christian Becker ergeben mit einem Ergebnis von 769 Stimmen - drei Stimmen mehr als sein CDU-Konkurrent Ralf Päßler. Wegen einer Unstimmigkeit in der Dokumentation der Auszählung wurde am Dienstag noch einmal gezählt, was ergab, dass doch der CDU-Politiker mit 37 Stimmen vorn liegt. Nach Angaben der Stadt Trier waren in einem Wahllokal Stimmen falsch zugeordnet worden.