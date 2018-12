später lesen CDU bietet Dreyer Gespräche zu Gebietsreform an Teilen

Twittern

Teilen



Angesichts der hitzigen Debatte über eine mögliche Gebietsreform in Rheinland-Pfalz hat die oppositionelle CDU Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) Gespräche angeboten. Weil vorab Inhalte eines Gutachtens zu der Reform bekannt geworden seien, gebe es in den Kommunen im Land flächendeckend eine massive Verunsicherung, teilten Landes-Parteichefin Julia Klöckner und Fraktionschef Christian Baldauf am Mittwoch in Mainz mit. dpa