CDU bleibt stärkste Kraft bei Kommunalwahl im Saarland

Saarbrücken Bei der Kommunalwahl im Saarland ist die CDU trotz Verlusten stärkste Partei geblieben. Bei den Kreistagswahlen bekam sie 34 Prozent der Stimmen, das waren 4,3 Prozentpunkte weniger als bei der Wahl 2014, wie aus dem vorläufigen amtlichen Endergebnis vom Montag hervorgeht.

Bei den Kreistagswahlen landete die AfD mit 8,5 Prozent der Stimmen (plus 3,2 Punkte) vor der Linken mit 7,5 Prozent (plus 0,2 Punkte). Bei den Gemeinderatswahlen liegt die Linke mit 6,5 Prozent (minus 0,8 Punkte) vor der AfD mit 5 Prozent (plus 2,9 Punkte). Die FDP kann bei den Kreistagswahlen um 1,8 Punkte auf 4,2 Prozent zulegen. Bei den Gemeinderatswahlen fahren die Liberalen 4 Prozent (plus 1,3 Punkte) ein. Die FDP ist auch nicht im Saar-Landtag vertreten.