CDU-Bundesvize Bouffier lobt Kompromiss zum Klimapaket

Berlin/Wiesbaden Das Ringen um das Klimapaket ist fast beendet. Der Vermittlungsausschuss sprach sich für einen Kompromiss aus. Nun müssen noch Bundestag und Bundesrat zustimmen. Für die Bürger könnte einiges teurer werden - sie sollen aber stärker entlastet werden.

CDU-Bundesvize Volker Bouffier hat die Entscheidung zum Klimapaket gelobt. „Das ist ein guter Kompromiss. Wir verbinden hier effektiven Klimaschutz mit Maßnahmen, die unsere Gesellschaft zusammenhalten“, sagte der hessische Ministerpräsident am Mittwoch in Berlin anlässlich der Sitzung des Vermittlungsausschusses von Bundesrat und Bundestag.

„Das Verfahren hat das Klimapaket insgesamt besser gemacht. Es hat auch gezeigt, dass die Politik in Deutschland in wichtigen Fragen handlungsfähig ist“, erklärte der Regierungschef. Der gefundene Kompromiss trage auch wesentlich zu einer Entlastung der Bürger etwa durch die maßgebliche Erhöhung der Pendlerpauschale und im Stromsektor bei.

Danach kann die Mehrwertsteuersenkung bei den Bahntickets ab Januar in Kraft treten. Die Deutsche Bahn plant daneben, im nächsten Jahr auch die Bahncards zehn Prozent günstiger anzubieten. Ebenso in Kraft treten soll Anfang 2020 ein Steuerbonus für Gebäudesanierungen, also für neue Fenster, Heizungen oder Isolation.