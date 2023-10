Zum CDU-Neujahrsempfang Polit-Promi-Auflauf in Bitburg: Noch vor Hubert Aiwanger kommt jetzt Friedrich Merz

Ist es bloß Zufall – oder hat die Präsenz mehrerer Spitzenpolitiker in Bitburg Anfang nächsten Jahres womöglich auch etwas mit den bevorstehenden Wahlen zu tun? Sei’s drum. Am 25. Januar kommt jedenfalls der CDU-Bundesvorsitzende Friedrich Merz in die Bierstadt. Hintergrund ist der traditionelle Neujahrsempfang der Christdemokraten. Der ist ansonsten in der Regel im Bitburger Hotel Eifelbräu, wird aber dieses Mal in die benachbarte Stadthalle verlegt. „Wegen des erwarteten Andrangs“, sagt CDU-Kreisvorsitzender Michael Ludwig, der nach eigenen Angaben schon ein bisschen froh und stolz darauf ist, den prominenten Parteifreund zu einer Zusage bewogen zu haben. Er habe sich auch ziemlich lange darum bemüht, sagt Ludwig.