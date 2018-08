später lesen CDU dringt auf mehr Forschungsförderung für Hochschulen Teilen

Die CDU-Landtagsfraktion hält mehr Forschungsmittel für die sieben Fachhochschulen in Rheinland-Pfalz für notwendig. Von 20 Millionen Euro im Rahmen der Forschungsinitiative Rheinland-Pfalz erhielten die Einrichtungen in Kaiserslautern, Koblenz, Ludwigshafen, Mainz, Trier, Worms und die TH Bingen zusammen nur 1,2 Millionen Euro, kritisierte die CDU-Hochschulpolitikerin Marion Schneid am Mittwoch in Mainz. dpa